«Едьте домой, вам отказано»: женщину-инвалида с онкологией не пустили в самолет в новосибирском Толмачево

Инцидент произошел в аэропорту. Фото: Алена МАРТЫНОВА, КП-Новосибирск

34-летнюю Анну Монаенкову не хотели пускать в самолет в аэропорту «Толмачево». Женщина – инвалид первой группы из-за онкологии.

- Я хромаю, мне сложно передвигаться, поэтому я хожу с тростью. 9 марта мне надо было вылетать в Москву на лечение. Я купила билет в первый ряд, то есть в носу самолета. Чтобы было удобно. Думала, вдруг будет нога ныть, - рассказала КП-Новосибирск Анна Монаенкова. – На рейс я зарегистрировалась сама, мне прислали посадочный салон. И заказала еще спецсопровождение.

По словам Анны, за ней пришел человек с инвалидной коляской. Посадил и довез до стойки регистрации.

- Мне уже не надо было идти на стойку регистрации, только на досмотр. В итоге меня все равно туда привезли. Сопровождающего долго не было. Регистрация закончилась, и началась посадка. Я стала нервничать. Сопровождающий вернулся и сказал, что мне отказано в посадке из-за того, что мне нельзя сидеть в первом ряду. На вопрос, что делать, мне ответили – «Едьте домой», - вспоминает сибирячка.

Женщине пришлось добиваться права лететь в самолете. Она сама прошла досмотр и прошла на борт.

- Даже если мне нельзя было там сидеть, то почему мне не предложили альтернативу? Или, к примеру, с кем-то поменяться? – возмущается Анна.

КП-Новосибирск отправили запрос в авиакомпанию, чтобы узнать, какие правила перевозок у них действуют.

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