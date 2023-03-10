В Новосибирске женщина в ярости разнесла витрину супермаркета: у нее угнали припаркованный рядом автомобиль

Фото: Агенство Безопасности ГВАРДИЯ

Инцидент произошел вчера, 9 марта, в Кировском районе города Новосибирска. Примерно в 22.35 в супермаркет «Пятерочка» на улице Громова вошла молодая женщина в белой куртке. Без всяких объяснений она подошла к витрине с алкогольной продукцией, остановилась возле нее, а затем неожиданно начала хватать бутылки и бросать их на пол. За какие-то пару минут хулиганка разбила около 25 стеклянных бутылок с вином, пивом и коньяком, причинив магазину существенный ущерб - более чем на 8 тысяч рублей.

Расправившись с алкоголем, женщина крикнула продавщице: «Что уставилась? Чего тебе надо?», вышла из супермаркета и скрылась в неизвестном направлении. Только после этого работники магазина, едва отойдя от шока, нажали на кнопку тревожной сигнализации.

Бойцы ГБР-76 Агентства Безопасности ГВАРДИЯ прибыли на вызов и опросили свидетелей происшествия. Узнав обстоятельства и приметы нарушительницы, «гвардейцы» направились на ее поиски. Хулиганка была обнаружена во дворе дома, расположенного через два здания от супермаркета. Она стояла в окружении подруг и нервно курила. «Гвардейцы» задержали ее.

Бойцам ГБР удалось выяснить, что задержанная стала жертвой угонщика. Неизвестный некоторое время назад похитил ее автомобиль «Хонда Аккорд», стоявший возле «Пятерочки». Обнаружив пропажу дорогого авто, владелица машины сильно разнервничалась и не нашла другого способа выместить свое негодование, как разбить в магазине бутылки с алкоголем. Работники супермаркета стали невольными очевидцами этого нестандартного способа снятия стресса.

«Гвардейцы» передали задержанную сотрудникам 8-го отдела полиции, которым предстоит дать квалификацию этим действиям. А угнанная машина была обнаружена сотрудниками ГИБДД несколько позже на площади К. Маркса.