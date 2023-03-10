В Сибири на отца, ударившего дочь ремнем, возбудили уголовное дело. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Барнауле будут судить мужчину, ударившего дочь ремнем. Так он наказал ребенка. Об этом пишет Amic.ru со ссылкой на прокуратуру региона.

Известно, что во время конфликта отец ударил девочку ремнем по ягодицам несколько раз. Ранее сибиряк был судим.

– На мужчину возбудили уголовное дело по статье 116.1 УК РФ за нанесение побоев лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость, – уточнили в прокуратуре.

Санкции статьи предусматривают штраф до 40 тысяч рублей или арест до трех месяцев.

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