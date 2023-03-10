Под Новосибирском у 26-летней девушки, задолжавшей 700 тысяч рублей, забрали иномарку. Фото: Артем КИЛЬКИН

Жительница Оби задолжала организации 655 тысяч рублей. Отдавать деньги не спешила. Аресты счетов, запрет на регистрационные действия и прочие методы судебных приставов на 26-летнюю сибирячку не действовали. Погасить задолженность побудил только арест авто. Об этом рассказали в УФССП по Новосибирской области.

– Пристав установил, что на девушку зарегистрирован автомобиль Hyundai Solaris. Его удалось найти в одном из дворов Оби. В присутствии понятых и после уведомления полиции о возможном перемещении автомобиля судебный пристав совместно с представителем взыскателя составили акт описи и ареста имущества, а затем погрузили на эвакуатор, – говорится в сообщении ведомства.

Оказалось, что машину сибирячка успела продать. Когда иномарку грузили, на улицу вышел мужчину и заявил, что недавно купил эту машину. Но еще ее не оформил. Поэтому, так как по документам, авто принадлежало должнице, его забрали.

В тот же день девушка нашла деньги и полностью погасила дог. Заплатив в общей сложности 700 тысяч рублей, учитывая исполнительский сбор. Машину вернули.

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