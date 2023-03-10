«Весна, штаны прилетели»: новосибирцы заметили развешанную на дереве мужскую одежду

В Новосибирске заметили на дереве первые перелетные штаны. Фото: Михаил ФРОЛОВ/коллаж.

В Ленинском районе Новосибирска после 8 марта появилась новая достопримечательность – дерево возле дома на Забалуева, 64, украсили мужской одеждой. Об этом сообщили местные жители в группе «Инцидент Новосибирск» в социальной сети «ВКонтакте».

– Судя по всему, кого-то выселили, – намекнул автор поста.

Скорее всего, вещи кто-то выбросил из квартиры. Фото: Инцидент Новосибирск.

Эту версию активно поддержали комментаторы, предположив, что мужчина подарил неугодный подарок своей возлюбленной, за что и был наказан таким необычным способом.

Однако мнения разделились: некоторые пошутили, что штаны «прилетели» вместе с птицами, так как наступила весна.

– Ну а что вы хотели, весна, всё расцветает помаленьку. Вот подштанники и подджинсовики расцветают. Подрубашники тоже видно, – развили идею подписчики сообщества.

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