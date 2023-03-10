В Новосибирске ветеринары вылечили необычного кота с зубом в лапе

Чужой зуб обломался и остался в лапе. Фото: ветклиника "БЭСТ"

Новосибирские ветеринары вылечили кота, который страдал от флегмоны в передней лапке. Хозяева подозревали перелом, но результаты рентгена удивили даже врачей:

- В районе лучезапястной кости был найден кошачий зуб, а затем извлечен. Этот зуб чужой, видимо, произошла драка с другим котом, зуб обломился и остался в ране. Бывает так, что даже кожных ран не остается, а зуб вызывает воспаление. В моей практике было несколько таких случаев, – сообщила КП-Новосибирск ветврач клиники «БЭСТ» Анна Николаенко-Гисова.

Ветврачи уточнили, что кот не стерилизован, он ходит на улицу каждый день и защищает свою территорию – это могло стать причиной драки.

Пользователи соцсетей удивились:

- Откуда там зуб?, - говорит подписчица.

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