Под Новосибирском мастер по ремонту холодильников обманул на 13 тысяч рублей жену мобилизованного на СВО

Мастер взял 13 тысяч рублей за ремонт холодильника, который сломался через два часа. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новосибирском районе жена мобилизованного на спецоперации пожаловалась на ремонтника, который починил ей холодильник, проработавший два часа. Он взял за диагностику и ремонт 13 тысяч рублей, а потом перестал отвечать на звонки. Об этом супруга военнослужащего рассказала в группе «ЧП Новосибирск».

– Сколько сейчас женщин, оставшихся одних в связи со специальной военной операцией, а мастера «мужчины» наживаются на таких женщинах, причем дома у нас двое детей, – отметила пострадавшая.

После того, как ремонтник перестал выходить на связь, женщина написала заявление в полицию. Сейчас она собирается делать экспертизу, чтобы выяснить, почему после ремонта холодильник приказал долго жить.

В пресс-службе главного управления МВД России по Новосибирской области уточняют информацию о заявлении.

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