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НовостиПроисшествия10 марта 2023 5:35

Под Новосибирском мастер по ремонту холодильников обманул на 13 тысяч рублей жену мобилизованного на СВО

После выполненных работ бытовая техника снова сломалась
София БЕРЕЗОВСКАЯ
Мастер взял 13 тысяч рублей за ремонт холодильника, который сломался через два часа.

Мастер взял 13 тысяч рублей за ремонт холодильника, который сломался через два часа.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новосибирском районе жена мобилизованного на спецоперации пожаловалась на ремонтника, который починил ей холодильник, проработавший два часа. Он взял за диагностику и ремонт 13 тысяч рублей, а потом перестал отвечать на звонки. Об этом супруга военнослужащего рассказала в группе «ЧП Новосибирск».

– Сколько сейчас женщин, оставшихся одних в связи со специальной военной операцией, а мастера «мужчины» наживаются на таких женщинах, причем дома у нас двое детей, – отметила пострадавшая.

После того, как ремонтник перестал выходить на связь, женщина написала заявление в полицию. Сейчас она собирается делать экспертизу, чтобы выяснить, почему после ремонта холодильник приказал долго жить.

В пресс-службе главного управления МВД России по Новосибирской области уточняют информацию о заявлении.

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