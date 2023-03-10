Вирусолог назвал причину внезапного роста заболеваемости коклюшем и корью в Новосибирске

Вирусолог объяснил причину роста заболеваемости корью и коклюшем в Новосибирске. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Новосибирской области участились случаи заболевания коклюшем и корью из-за недоверия людей к детской вакцинации и, как следствие, снижения уровня коллективного иммунитета. Об этом КП-Новосибирск рассказал доктор биологических наук, руководитель лаборатории по изучению особо опасных инфекций Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины, профессор-вирусолог Александр Чепурнов.

– Многие родители получили возможность отказываться от вакцинации своих детей. Они рассчитывают на коллективный иммунитет, предполагая, что другие родители не откажутся, либо просто не думают о возможных последствиях. Также на заболеваемость влияет миграция невакцинированных жителей ближнего зарубежья, – подчеркнул вирусолог.

Тем временем Александр Чепурнов напомнил, что не следует забывать о прививках от коронавируса, которые ослабляют течение болезни. Волны COVID-19 в России возвращаются с периодичностью раз в 5-7 месяцев. Это особенность биологии коронавируса – он наступает волнами, в отличие от сезонного подъема заболеваемости у других инфекций.

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