Сибиряки сберегли для своих детей почти 5 млрд рублей

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Средний размер каждого такого сбережения составляет почти 130 тыс. рублей.

Открыть вклад на имя ребенка могут не только родители, но также и другие родственники, опекуны и попечители. Когда вкладчик достигнет совершеннолетия, он сможет распоряжаться этими средствами самостоятельно.

Наибольший прирост, 43%, в размере своих сбережений показала молодежь в возрасте от 18 до 21 года - эта категория клиентов Сбера в Сибири в среднем хранит на своих счетах чуть более 300 тысяч рублей.

Суммарный портфель вкладов на счетах сибирских клиентов на сегодняшний день превышает 450 млрд рублей. В среднем, каждый клиент хранит на счете в Сбере более 430 тысяч рублей.