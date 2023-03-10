В Новосибирске трамвай-легенда № 13 столкнулся с иномаркой. Фото: "Инцидент Новосибирск".

В Новосибирске в пятницу, 10 марта, трамвай № 13 столкнулся с «Тойотой». Об аварии в соцсети рассказали очевидцы.

– Произошло ДТП на перекрестке улиц Тургенева и Гурьевской. Там столкнулись Toyota Ipsum и 13-й трамвай, – уточнили в группе «Инцидент Новосибирск».

Обошлось ДТП без пострадавших. Авария временно заблокировала движение по путям.

13-й трамвай, по словам горожан, часто попадает в передряги. За это его прозвали легендарным.

– 13-й снова в деле! – шутят новосибирцы.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер