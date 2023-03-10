В Новосибирске трамвай-легенда № 13 столкнулся с иномаркой. Фото: "Инцидент Новосибирск".
В Новосибирске в пятницу, 10 марта, трамвай № 13 столкнулся с «Тойотой». Об аварии в соцсети рассказали очевидцы.
– Произошло ДТП на перекрестке улиц Тургенева и Гурьевской. Там столкнулись Toyota Ipsum и 13-й трамвай, – уточнили в группе «Инцидент Новосибирск».
Обошлось ДТП без пострадавших. Авария временно заблокировала движение по путям.
13-й трамвай, по словам горожан, часто попадает в передряги. За это его прозвали легендарным.
– 13-й снова в деле! – шутят новосибирцы.
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