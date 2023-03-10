Банк Уралсиб вошел в Топ-10 по объемам кредитования малого и среднего бизнеса

Фото: Пресс-служба ПАО «БАНК УРАЛСИБ»

Всего за 2022 год субъектам малого и среднего предпринимательства банк выдал кредитов на сумму 51,7 млрд рублей.

Уралсиб - банк комплексных решений для бизнеса, прежде всего - в сегменте малого предпринимательства. Банк активно развивает продукты и сервисы для малого бизнеса с фокусом на цифровые каналы взаимодействия с клиентами. Предпринимателям предлагаются широкая линейка финансовых продуктов и услуг, удобные нефинансовые сервисы, а также возможности бесплатного обучения основам ведения бизнеса.

По итогам 2022 года количество активных клиентов малого и среднего бизнеса Банка Уралсиб превысило 138 тыс. клиентов, увеличившись с начала года на 9%. Портфель кредитов МСП вырос до 23,1 млрд рублей, гарантийный портфель составил более 41,9 млрд рублей, общий объем пассивов - более 142,6 млрд рублей.

Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ». LjN8KU9c5