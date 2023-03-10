Спасатели освободили от наручников 33-летнего новосибирца

Спасатели освободили новосибирца от наручников.
Фото: Иван ВИСЛОВ
В Новосибирске парень застегнул на руке наручники и не смог их снять. Инцидент произошел вечером 9 марта, сообщили в группе «Спасатели МАСС» в социальной сети «ВКонтакте».
Около 11 часов вечера спасатели выехали на помощь к 33-летнему новосибирцу в Ленинский район, на улицу Костычева. Оказалось, что у наручников заклинило замок.
Специалисты аккуратно сняли оковы, помощь врачей парню не потребовалась.
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