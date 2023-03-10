Пробки в 7 баллов сковали Новосибирск морозным утром 10 марта. Фото: Иван МАКЕЕВ

В пятницу, 10 марта, Новосибирск сковали семибалльные пробки. На дорогах сильный гололед. Рассказываем, по каким улицам сегодня не проехать.

Заторы на проезде Энергетиков, улицах Станционной, Широкой, улицах Котовского, Станиславского и Ватутина. Не проехать по улицам Новогодней, Блюхера, Троллейной, Титова и Немировича-Данченко. Заторы на Советском шоссе и на Октябрьском мосту.

На правом берегу не проехать по Большевистской, улицах Восход, Кирова и Никитина. Пробки на проспектах Дзержинского и Красном. Не проехать по улицам Дуси Ковальчук и Фрунзе.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер