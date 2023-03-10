Под Новосибирском ищут 85-летнего пенсионера в норковой шапке и очках

В Бердске ищут 85-летнего Владимира Леонтьевича Казачок. Фото: "ЛизаАлерт Новосибирск"

В Бердске ищут 85-летнего Владимира Леонтьевича Казачок. 9 марта он ушел из дома в неизвестном направлении.

— Приметы: рост 170 сантиметров, худощавое телосложение, седые волосы, светлые глаза, носит очки, — сообщается в ориентировке поискового отряда «ЛизаАлерт Новосибирск». — Был одет в черное пальто до колен, коричневый костюм, светлую рубашку, черные ботинки, норковую шапку и серо-голубой клетчатый шарф.

По словам поисковиков, мужчина может нуждаться в медицинской помощи.

Если вам известно что-нибудь о том, где сейчас может находиться Владимир Леонтьевич, сразу же сообщите об этом волонтерам по номеру 8-800-700-54-52 или в полицию по единому номеру 112.

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