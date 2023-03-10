Пара из Новосибирской области снялась в шоу «Четыре свадьбы»

Пара из Барабинска в Новосибирской области приняла участие в шок «Четыре свадьбы». Фото: weddings.friday.ru

Пара из Барабинска в Новосибирской области приняла участие в шоу «Четыре свадьбы» на телеканале «Пятница». Выпуск вышел в эфир 8 марта — в Международный женский день.

Участники — 37-летняя Ирина, работающая логистом на колбасном заводе, и 42-летний Алексей, работающий водителем. Они живут вместе уже больше 20 лет и воспитывают троих детей, но свадьбу решили сыграть только сейчас.

Организовать праздник сибиряки решили в стиле лофт, бюджет составил 70 тысяч. При этом пара обвенчалась в церкви.

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