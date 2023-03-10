В Новосибирске мошенник украл телефон у 18-летнего парня. Фото: ГУ МВД по НСО

В Новосибирске мошенник украл телефон у 18-летнего парня. Инцидент произошел в одной из организаций на улице Сибиряков-Гвардейцев 3 марта. По данному факту возбудили уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество».

— 3 марта в период времени с 10. 34 до 13. 00 мужчина, находясь в организации, расположенной на улице Сибиряков-Гвардейцев, путем обмана похитил мобильный телефон у 18-летнего местного жителя, — рассказали в ГУ МВД по Новосибирской области.

Мошенник попал на запись камеры видеонаблюдения. Если вы знаете что-нибудь о нем, сообщите в полицию по номеру телефон 8-983-306-05-75.

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