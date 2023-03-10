В Новосибирской области будут судить застройщика, обманувшего 45 дольщиков

В Новосибирской области будут судить застройщика, обманувшего сразу 45 дольщиков. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Новосибирской области будут судить застройщика, обманувшего сразу 45 дольщиков. Люди ждали своего жилья три года, в итоге остались и без квартир, и без денег.

— По версии следствия, с 2017 по 2020 годы обвиняемый, являлся руководителем организации, строившей два многоквартирных жилых дома на территории в Речкуновской зоне отдыха в Бердске, — рассказали в прокуратуре. — Однако своих обязательств застройщик в итоге не исполнил, а деньгами распорядился на свое усмотрение.

Кроме этого, ущерб понесла также организация, занимавшаяся строительно-монтажными работами на одном из объектов. Им также не предоставили квартиру.

Против застройщика возбудили уголовное дело за причинение имущественного ущерба по статье 165 УК РФ — потерпевшими по нему признаны 45 лиц. Сейчас дело направлено в Бердский городской суд.

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