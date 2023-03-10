В Новосибирской области запустили программу по реабилитации участников СВО

В Новосибирской области запустили программу реабилитации участников СВО. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Новосибирской области запустили программу реабилитации участников СВО. По специальному сертификату им будут предоставлять медицинские и психологические услуги, а также реабилитацию. Реализацию проекта обсудили в региональном Заксобрании.

— С 1 марта на территории региона начата реализация Губернаторского проекта по комплексной реабилитации участников специальной военной операции, получивших увечье (контузию, травму, ранение) при прохождении военной службы. В рамках реабилитационного сертификата получившие ранение участники СВО бесплатно могут получить: социально-медицинскую реабилитацию, содействие в трудоустройстве, предоставление в прокат технических средстве реабилитации, социальные услуги, дополнительное профессиональное образование, профессиональную переподготовку. Для них будут организованы физкультурно-оздоровительные и культурно-досуговые мероприятия, — пояснил за заседании парламента замминистра труда и соцразвития Владимир Машанов.

Поскольку эта система только начала действовать, депутаты не исключают возможностей ее доработок в дальнейшем.

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