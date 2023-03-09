В Новосибирске «Мазда» сбила 13-летнего школьника, паркуясь около дома

В Новосибирске «Мазда» сбила подростка во дворе дома. Фото: Госавтоинспекция по Новосибирску
В Новосибирске «Мазда» сбила подростка во дворе дома. ДТП случилось вечером 9 марта в Заельцовском районе.
— В 20:40 41-летний водитель автомобиля «Мазда 3» парковался во дворе дома 130/5 на улице Кропоткина, когда наехал на 13-летнего мальчика, — рассказали в Госавтоинспекции по Новосибирску.
Пострадавшего подростка доставили в больницу для уточнения травм.
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