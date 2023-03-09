Новосибирская область вошла в регионы-лидеры по мужскому бесплодию

Новосибирская область вошла в число лидеров по мужскому бесплодию. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Новосибирская область вошла в число лидеров по мужскому бесплодию. Такую статистику за период с 2000 по 2018 годы представил журнал «Экспериментальная и клиническая урология». В СФО наш регион занимает 2 место по количеству случаев зарегистрированного мужского бесплодия.

— В СФО было зафиксировано 4722 случая мужского бесплодия, что составило 78, 1 на 100 тыс. Мужского населения. Этот показатель несколько ниже среднероссийского, однако в некоторых регионах (респ. Хакасия, Новосибирская обл.) он равнялся 426, 5 и 218, 3, — сообщается в исследовании. — Наряду с этим в республике Алтай и республике Тыва отмечена крайне низкая заболеваемость: 7, 2 и 8, 6, соответственно. В СФО показатель первичной заболеваемости на 100 тыс. Мужского населения составил 39, 1, превысив средне-российский уровень, равный 28, 5. Наиболее высоким этот показатель был в республике Хакасия, где он составил 373, 7.

Самая высокая заболеваемость бесплодием среди мужчин была зарегистрирована в Северо-Кавказском Федеральном округе.

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