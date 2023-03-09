«Его бросили, когда поняли, что больной»: в Новосибирске ищут новый дом для мейн-куна с редкой болезнью

Шерхан является носителем двух редких заболеваний. Фото: предоставлены Анной Косолаповой

В Новосибирске ищут новый дом для 2-летнего мейн-куна Шерхана с редкой болезнью. Его нашли в конце лета прошлого года в Черепаново. Теперь за котом присматривает куратор Анна Косолапова.

— Его нашли в подвале в Черепаново. Появился там из воздуха. Кот не мог открывать глаза, имел генетическое заболевание век. Ему сделали несколько операций. Первые операции делали в Бердске, и они не помогли. Тогда я взяла его в Новосибирск, чтобы сделать операцию у одного из лучших офтальмологов. Глаза ему поправили, — рассказала КП-Новосибирск Анна.

Шерхан восстанавливался после операции 3 месяца на карантине. Все это время он жил у Анны дома. Во время последующих обследований у ветеринара выяснилось, что кот является носителем лейкемии и ВИК — иммунодефицит кошек.

— Шерхан может жить либо только с такими же носителями, либо один, чтобы никого не заразить. Он жертва разведенцев. Они случают кошек без ПЦР, и, грубо говоря, с кем попало. Старые хозяева выбросили кота, когда поняли, что он не может нормально видеть, — пояснила Анна.

Глаза Шерхану удалось вылечить. Теперь Анна ищет ему новую семью. Одна уже есть на примете. На днях Шерхан поедет в новый дом на пробный период в семь дней. Если все будет хорошо, то кот останется у этих людей, обретя новый дом и заботливых хозяев.

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