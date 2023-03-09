«Вышла от родственников и исчезла»: в Новосибирске пропала 78-летняя пенсионерка в розово-серой шапке

Женщина пропала 7 марта. Фото: "ЛизаАлерт НСО"

В Калининской районе Новосибирска пропала 78-летняя Лидия Назаренко. О местоположении женщины ничего не известно с 7 марта.

— Бабушка накануне оставалась в гостях у родственников, а 7 числа рано утром, пока родные спали, вышла из дома. На связь не выходила. Ранее в отряд о пропаже не сообщали, — рассказала КП-Новосибирск руководитель пресс-службы «Лизы Алерт» Ольга Бобкова.

Приметы пропавшей: рост 154 см, худощавого телосложения, волосы седые, глаза голубые.

В день пропажи была одета: темно-зеленая курка с капюшоном, розово-серая шапка, черные брюки, черные ботинки.

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