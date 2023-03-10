До -15! В Новосибирск снова придут зимние морозы

Днем погода снова станет теплой. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В последний рабочий день недели, 10 марта, в Новосибирске будут температурные качели. Ночью похолодает до -8...-10 градусов, в пригороде до -13...-15. Зато днём температура быстро вернётся к норме -1...+1 градус.

— Будет облачно с прояснениями, местами небольшой снег. На дорогах сильная гололедица. Южный ветер подует со скоростью 3-8 метров в секунду, — рассказали синоптики Западно-Сибирского Гидрометцентра.

По Новосибирской области ночью будет -5...-10, местами до -13...-18 градусов. Днем ожидается от -2 до +3.

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