В Новосибирской области начали действовать новые правила весенней охоты

Весенний сезон охоты с подсадными утками стартует с 16 апреля. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Новосибирской области с первых чисел марта начали действовать новые правила весенней охоты. Распространятся они и на добычу селезней уток.

По словам замминистра природных ресурсов и экологии региона Юрия Марченко, теперь в охоте с одной подсадной уткой могут участвовать не более 2 человек.

Стартует весенняя охота с подсадными утками 16 апреля. Начиная с этого дня, можно будет отстреливать селезней уток и вальдшнепа, а также самцов глухаря и тетерева. Весенняя охота без подсадных начнется позднее – в южных районах области с 26 апреля, в северных с 30 апреля.

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