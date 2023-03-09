В Новосибирске на Порт-Артурской вспыхнул недостроенный дом

Двухэтажный частный дом сгорел дотла. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Новосибирске на улице Порт-Артурской дотла сгорел частный недостроенный дом. Огромный столб дыма был виден во всем Ленинском районе. Пожар произошел сегодня вечером, 9 марта. Информация о нем появилась в паблике ВКонтакте «АСТ-54».

По словам очевидцев, когда огонь только заметили, соседи и обычные прохожие тут же ринулись к дому, желая как-то помочь, если понадобится. Огонь был очень сильным, раздувать его помогал ветер.

В регионально МЧС рассказали, что площадь горения составила 162 квадрата. Огонь удалось потушить меньше, чем за час. При пожаре никто не пострадал.

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