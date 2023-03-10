«Нам предложили скидку»: в новосибирской сауне ответили сибирячкам, отравившимся хлором в бассейне

По словам женщин, в сауне пахло хлором. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В новосибирской сауне дали ответ сибирячкам, пожаловавшимся на отравление хлором. Напомним, что девушки отдыхали при гостиничном комплексе. По словам сибирячек, они ярко ощущали запах хлора в бассейне, а после начали чихать. Также у них появилась резь в глазах.

- Нам предложили скидку на следующее посещение. Но мы отказались от нее, - рассказала КП-Новосибирск одна из пострадавших.

По словам женщины, они считают, что такая компенсация за испорченный отдых и здоровье неуместна.

- Будет ли желание снова посещать это место? Я думаю, что никто бы не согласился. Повторюсь, что мы бывали в разных саунах, бассейнах, оздоровительных центрах и аквапарке, подобной реакции не было никогда нигде, - подытожила посетительница.

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