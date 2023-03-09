«Зачесались глаза, появился кашель»: в Новосибирске три женщины заявили об отравлении хлором в бассейне

В Новосибирске три женщины заявили об отравлении хлором после посещения бассейна в одном из гостиничных комплексов. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Новосибирске три женщины заявили об отравлении хлором после посещения бассейна в одном из гостиничных комплексов. Об этом сибирячки рассказали на платформе «Фламп».

— При входе в зал мы почувствовали запах хлора гораздо сильнее, чем бывает в бассейнах, аквапарке и других саунах. Но на свою беду значения мы этому не придали. Поначалу все было хорошо, но спустя пару часов начали коллективно чихать. Но мы так и подумали, что чихаем от хлорки, но решили, что страшного ничего не может быть. Тем более, со временем привыкаешь к запаху, и он особо не ощущается, — пояснила КП-Новосибирск одна из девушек. — А вот в последний час началось «веселье»: ужасно резало глаза, они слезились и чесались, нам заложило нос, мы чихали, и начался кашель. Мы покинули сауну. На улице стало полегче, хотя бы держать глаза открытыми. Ночью лично я просыпалась от того, что закашливалась, утром болели и слезились глаза. У двоих других подруг аналогичная проблема.

По словам сибирячки, женщина обратилась к руководству заведения, но там к ее замечанием не проявили внимания.

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