Сбербанк банкротит новосибирскую пивоварню из-за долга в 52 миллиона рублей

Пивоварня задолжала Сбербанку 52 миллиона рублей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сбербанк обратился в Арбитражный суд Новосибирской области с иском признать банкротом ООО «Пивоварня Вега» из-за долга более 52 миллионов рублей. Об этом сообщил РБК Новосибирск.

Также банк предъявил аналогичные иски директору пивоварни и трем другим ИП, потребовав признать их банкротами. Директор и один из предпринимателей также являются совладельцами сети магазинов разливных напитков. Ее Сбербанк также хочет признать несостоятельной.

Известно, что в 2021 году Сбербанк заключил с пивоварней два договора о залоге имущества и оборудования.

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