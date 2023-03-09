Оттепель возвращается: в Новосибирске потеплеет до +4 на выходных

На выходных ожидается до +4 градусов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирск после пары морозных дней вернется оттепель до +4 градусов. Потепление придет на этих выходных.

— В пятницу, 10 марта, ночью температура опустится -8…-10 градусов, в пригороде до -13…-15 градусов. Днем — -1…+1 градус. Местами пройдет небольшой снег, на дорогах сильная гололедица, ветер южный 3-8 м/с. В субботу, 11 марта, ночью ожидается -5…-7 градусов, днем потеплеет до +2…+4 градусов. преимущественно без осадков, ветер юго-западный 4-9 м/с с порывами до 14 м/с. В воскресенье, 12 марта, ночью будет -1…+1 градус, днем — +1…+3 градуса. Ожидается мокрый снег, ветер северо-западный 7-12 м/с с порывами до 18 м/с, — сообщили в Западно-Сибирском Гидрометцентре.

В области по ночам будет холоднее. Места температура будет опускаться до -14…-18 градусов. днем же в отдельных районах наоборот будет намного теплее, чем в сибирской столице. Так 11 марта местами по области потеплеет до +9 градусов.

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