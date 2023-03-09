В Новосибирской области поймали закладчика, вывозившего героин из леса

В Болотнинском районе Новосибирской области будут судить закладчика, которого поймали при перевозе героина. Фото: Влад КОМЯКОВ, Архив «КП»

В Болотнинском районе Новосибирской области будут судить закладчика, которого поймали при перевозе героина. Подробности рассказали в областной прокуратуре.

— Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу 31-летнего новосибирца. Его обвиняют в продаже наркотиков. По версии следствия, в ноябре 2022 года он в лесу забрал большое количество героина, который он планировал продать, однако был задержан правоохранителями, — рассказали в ведомстве.

При досмотре машины у него нашли и изъяли почти 22 грамма героина в полимерных свертках.

Против парня возбудили уголовное дело по статье 228.1 УК РФ, сейчас оно направлено в суд.

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