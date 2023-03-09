Новосибирское правительство одобрило создание лесного парка «Заельцовский бор»

Власти одобрили создание лесного парка «Заельцовский бор». Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Правительство Новосибирской области одобрило создание лесного парка «Заельцовский бор». Его территория охватит Новосибирск и Новосибирский район и составит площадь в 5,6 тысяч гектар.

— Основная цель создания лесного парка — охрана природных комплексов и рекреационного потенциала лесного массива, расположенного на этой территории. Создание ООПТ регионального значения позволит сохранить лесной массив, ограничив застройку территории. Лесной парк создается без изъятия земельных участков у их пользователей, владельцев и собственников, — сообщил глава Минприроды региона Евгений Шестернин.

Министр добавил, что парк будет охраняться в особым режиме — дифференцированным. Для этого его территорию разделят на функциональные зоны, на каждой из которых будет свой режим охраны. Однако эти режимы не повлияют на проекты по развитию территории, которые были согласованы до создания парка. Шестернин подчеркнул, что интересы жителей и предпринимателей будут учтены.

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