Хотела сделать красивые фото: в Новосибирске журналистка по пояс увязла в снегу на Обском водохранилище

В Новосибирске журналистка пояс провалилась в снег на Обском водохранилище. Фото: МАСС.

В Новосибирске молодая журналистка по пояс увязла в снегу на Обском море. Произошел курьезный случай во время массового спортивного забега на дистанцию 10 км. Девушка не смогла самостоятельно выбраться из снежного плена. Ей на помощь пришли спасатели.

– Когда спортсмены уже вышли на свои дистанции, девушка-корреспондент 1998 года рождения ради красивых фото немного сошла с общего маршрута. Она побежала по снегу и в одном месте провалилась по пояс, причём под ногами у неё оказалась талая вода, – сообщили в службе спасения МАСС.

Журналистка быстро промочила ноги и не смогла выбраться из снежного месива. Её, увязшую в снегу, заметили спасатели. Пришли на помощь и вытащили из западни. Корреспондента транспортировали к берегу водохранилища, к месту старта на снегоходе. Там ее передали организаторам мероприятия.

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