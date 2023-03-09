В Новосибирске ночью мужчина отужинал в баре на 27 тысяч и отказался оплатить счет

Фото: Пресс-служба АБ ГВАРДИЯ

7 марта в 12.41 группа быстрого реагирования была вызвана к зданию торгового центра на улице Чистякова. Причиной вызова послужило вторжение четырех легковых автомобилей на частную охраняемую территорию. Из машин велась несанкционированная торговля цветами. Собственник земли потребовал заплатить за аренду участка либо покинуть его. В присутствии бойцов ГБР два продавца требование выполнили, а два отказника были вынуждены уехать.

В этот же день в 23.53 тревожная кнопка была нажата на АЗС на улице Свердлова. Владелец легкового автомобиля заправился бензином в кредит, а после получения топлива выяснил, что на его карте недостаточно средств. Тем не менее после прибытия ГБР-74 ГВАРДИИ выход из сложившейся ситуации был найден.

8 марта в 4.28 с отказом клиента платить за услуги столкнулись работники бара на улице Сибирской. Бойцы ГБР ГВАРДИИ, прибывшие по вызову, помогли им получить оплату.

8 марта еще двое мужчин отказывались платить по счетам в кафе и ресторанах города. В 13.52 в бургерной на Вокзальной магистрали клиент заведения не хотел отдавать 1100 рублей за съеденный обед, а в 23.24 в мясном баре на улице Фрунзе другой мужчина не оплачивал ужин на сумму 3870 рублей. Обоих должников бойцы ГБР задержали и передали полиции.

9 марта в 2.21 из-за клиента, отказавшегося заплатить 27 тысяч рублей, тревожная кнопка была нажата в баре на улице Большевистской. По прибытии бойцов ГБР-78 посетитель-отказник полностью оплатил счет.

СПРАВКА КП

Отказ от оплаты полученных прав, товаров и услуг приравнивается к попытке хищения и влечет за собой административную либо уголовную ответственность.