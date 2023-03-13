Новосибирец отсудил полмиллиона у сети магазинов электроники за полосы на экране двухметрового телевизора

Дорогой телевизор оказался бракованным. Фото: Иван МАКЕЕВ

Новосибирец засудил крупную сеть магазинов электроники за неисправный Smart Tv. Мужчина купил одну из топовых моделей с диагональю больше 190 см, заплатив за нее более 219 тысяч рублей. Магазин предоставил годовую гарантию на телевизор.

- В период гарантийного срока, в связи с наличием дефектов в изображении телевизора истец обратился в магазин за ремонтом. Была проведена замена системной платы, однако дефекты телевизора устранены не были. Истец неоднократно требовал либо вернуть деньги, либо устранить недостаток, – сообщили в иске Ленинского районного суда. – Ответчик сообщал, что якобы телевизор не имеет недостатков. При этом специалисты даже не исследовали телевизор и проверку качества не проводили.

Покупатель заказал независимую экспертизу качества телевизора. Специалист, который ее провел, сообщил – нужна замена матрицы из-за производственного дефекта. Недостаток выражался в некорректной работе контроллера дисплейного модуля. В результате чего при воспроизведении статических и динамических изображений возникали искажения.

В итоге магазин не смог найти подменный телевизор и устранить недостатки. А деньги покупателю вернул через 8 месяцев. Заплатив неустойку в 20 тысяч рублей. Такой расклад не устроил покупателя. Он подал иск в Ленинский районный суд. Мужчина потребовал взыскать с сети магазинов штраф и неустойку за 158 дней.

- Суд решил взыскать с ответчика в пользу истца неустойку за просрочку удовлетворения требований потребителя в размере 291,9 тысяч рублей, разницу в цене товара в размере 56,1 тысяч рублей, штраф более 176,5 тысяч рублей. Также взысканы судебные расходы и моральный вред в 5 тысяч рублей, – сообщили в иске.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber