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НовостиПроисшествия9 марта 2023 7:25

Пламя вырвалось из-под капота: под Новосибирском вспыхнула припаркованная во дворе иномарка

В Бердске под Новосибирском загорелась припаркованная во дворе иномарка
Анна АЛЕКСЕЕВА
Анна АЛЕКСЕЕВА
В Бердске под Новосибирском загорелась припаркованная во дворе иномарка. Фото: "АвтоБердск".

В Бердске под Новосибирском загорелась припаркованная во дворе иномарка. Фото: "АвтоБердск".

В Бердске под Новосибирском загорелась припаркованная иномарка. ЧП произошло днем 8 марта.

– Произошло ЧП на территории частного дома. Выгорел моторный отсек Renault Megane. В результате инцидента никто не пострадал, – сообщает «АвтоБердск».

Известно, что хозяин авто приехал в гости, припарковал машину во дворе. После чего она загорелась. Причину ЧП установят дознаватели МЧС.

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