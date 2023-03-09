В Новосибирске начали судить женщину за смертельное ДТП с мотоциклистом на улице Колонды

Мотоциклист скончался в больнице. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

В Новосибирске начался суд над сибирячкой, сбившей мотоциклиста на улице Георгия Колонды,5. ДТП случилось 17 июля около 12:40.

По данным ГИБДД, 47-летняя водитель на Toyota Camry не уступила дорогу мотоциклу, 28-летнего мужчину доставили в реанимацию.

- Водитель, при совершении маневра разворота налево, не убедилась в его безопасности, не учла интенсивность движения, не оценила расстояние и скорость до приближающихся транспортных средств. Тем самым создала опасность для движения и помеху мотоциклу марки Suzuki, в результате чего произошло столкновение. От полученных травм водитель мотоцикла скончался, - сообщили в пресс-службе Калининского районного суда.

Дело назначено к рассмотрению на 21 марта.

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