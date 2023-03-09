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НовостиОбщество9 марта 2023 6:36

«Ростелеком» предоставил ИТ-инфраструктуру Правительству Новосибирской области

«Ростелеком» предоставил Правительству Новосибирской области выделенную инфраструктуру средств обработки данных для размещения государственных информационных систем
Изображение от victor217 на Freepik

Изображение от victor217 на Freepik

«Ростелеком» предоставил Правительству Новосибирской области выделенную инфраструктуру средств обработки данных для размещения государственных информационных систем.

По заказу Министерства цифрового развития и связи региона компания создала кластер на базе новосибирского центра обработки данных «Ростелеком - ЦОД»: организовала ИТ-инфраструктуру, хранилище резервных копий, средства защиты информации виртуальные вычислительные мощности для миграции государственных цифровых сервисов.

- «Ростелеком» является ведущим поставщиком ИТ-услуг, с которым мы активно сотрудничаем, в том числе в реализации социально значимых государственных проектов. Для нас важно, что облачная платформа компании аттестована по требованиям защиты информации и соответствует всем нормативам и предусматривает хранение данных исключительно на территории России, - отметил министр цифрового развития и связи Новосибирской области Сергей Цукарь.

Новосибирский центр обработки данных является частью отказоустойчивой инфраструктуры, состоящей из 13 дата-центров по всей России, обслуживаемых дочерней структурой ООО «Центр Хранения Данных», ЦОД Новосибирск оказывает услуги организациям Сибири и Дальнего Востока. Все оборудование соответствует уровню надежности TierIII и обеспечивает бесперебойное функционирование даже во время ремонтных и сервисных работ.

- Наша компания предлагает сверхсовременные и максимально надежные облачные решения для размещения информационных систем, приложений и веб-сайтов. Нашей цифровой инфраструктурой и вычислительными мощностями пользуются как коммерческие предприятия, так и учреждения государственного сектора, - отметил вице-президент, директор Новосибирского филиала ПАО «Ростелеком» Николай Зенин.