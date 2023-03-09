«Ростелеком» предоставил ИТ-инфраструктуру Правительству Новосибирской области

Изображение от victor217 на Freepik

«Ростелеком» предоставил Правительству Новосибирской области выделенную инфраструктуру средств обработки данных для размещения государственных информационных систем.

По заказу Министерства цифрового развития и связи региона компания создала кластер на базе новосибирского центра обработки данных «Ростелеком - ЦОД»: организовала ИТ-инфраструктуру, хранилище резервных копий, средства защиты информации виртуальные вычислительные мощности для миграции государственных цифровых сервисов.

- «Ростелеком» является ведущим поставщиком ИТ-услуг, с которым мы активно сотрудничаем, в том числе в реализации социально значимых государственных проектов. Для нас важно, что облачная платформа компании аттестована по требованиям защиты информации и соответствует всем нормативам и предусматривает хранение данных исключительно на территории России, - отметил министр цифрового развития и связи Новосибирской области Сергей Цукарь.

Новосибирский центр обработки данных является частью отказоустойчивой инфраструктуры, состоящей из 13 дата-центров по всей России, обслуживаемых дочерней структурой ООО «Центр Хранения Данных», ЦОД Новосибирск оказывает услуги организациям Сибири и Дальнего Востока. Все оборудование соответствует уровню надежности TierIII и обеспечивает бесперебойное функционирование даже во время ремонтных и сервисных работ.

- Наша компания предлагает сверхсовременные и максимально надежные облачные решения для размещения информационных систем, приложений и веб-сайтов. Нашей цифровой инфраструктурой и вычислительными мощностями пользуются как коммерческие предприятия, так и учреждения государственного сектора, - отметил вице-президент, директор Новосибирского филиала ПАО «Ростелеком» Николай Зенин.