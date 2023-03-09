В Новосибирске продукты для борща за год подешевели на 30 %

В Новосибирске индекс борща снизился почти на 50 рублей. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Стоимость набора продуктов, необходимых для приготовления борща, в Новосибирске составила 115,85 рубля. Данные на март опубликованы на сайте «Индекс борща».

В список продуктов входят картофель, капуста, лук, морковь, свекла, чеснок, курица, сметана и хлеб. В феврале цена на борщевой набор составляла чуть больше 116 рублей, в декабре прошлого года – почти 123 рубля.

Весной 2022 года борщ можно было приготовить за 163,03 рубля. Почти за год цена упала на 47,18 рубля – общая стоимость продуктов для супа уменьшилась на треть.

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