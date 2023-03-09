Новосибирская сурмама, осужденная за продажу младенца, прервала молчание

Ребенок жил с сурмамой. Фото: Анна ПАШАГИНА/ предоставлено Марией

Сурмама из Новосибирска, осужденная за продажу младенца, подала апелляционную жалобу. Напомним, что сибирячке дали 3,5 года условно. Как сообщала прокуратура Красноярского края, женщина нашла в интернете фирму «Дидилия» и заключила с ними договор о сурматеринстве.

После родов женщина оформила малыша на себя, по просьбе сотрудников фирмы, а также написала доверенность на имя руководителя фирмы и его сообщников. Согласно документу, они получили разрешение присматривать за младенцем. После чего сурмаме заплатили 850 тысяч рублей. Сибирячка узнала, что выносила малыша для гражданина Китая. И он не может его забрать из-за закрытых границ. Спустя время сотрудники «Дидилии» снова вышли на женщину и попросили временно взять малыша на себя, ухаживать за ним. До тех пор, пока родной отец-иностранец его не заберет.

Однако ни с сурмамой, ни с родным отцом мальчик не остался. «Дидилией» заинтересовались силовики. Они же вышли и на сурмаму, обвинив ее в торговле детьми. Женщина получила условный срок. Но уверена, обвинили ее несправедливо.

- Я не считаю себя виноватой. Этот малыш жил со мной до 8 месяцев. Я с ним нянчилась, мои дети с ним играли. Я была готова его взять под опеку или даже усыновить, но мне этого сделать не дали, - рассказала КП-Новосибирск женщина.

Сейчас она вместе с адвокатом подала апелляцию, чтобы обжаловать приговор.

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