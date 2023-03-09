Новосибирск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в НовосибирскеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпецпроектыСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНедвижимость НовосибирскаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Новосибирск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в НовосибирскеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпецпроектыСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНедвижимость НовосибирскаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Новосибирск
-8°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество9 марта 2023 5:11

В Новосибирске из-за гололеда 9 марта подскочили цены на такси

Стоимость поездки выросла более чем в два раза
София БЕРЕЗОВСКАЯ
В Новосибирске резко выросли цены на такси.

В Новосибирске резко выросли цены на такси.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В четверг, 9 марта, в Новосибирске резко похолодало до - 11 градусов, из-за гололеда выросли цены на такси.

К примеру, стоимость 15-минутной поездки из Дзержинского в Заельцовский район в среднем составляет 180 рублей. В связи с погодными условиями цены выросли до 350 – 400 рублей.

Агрегаторы объясняют изменение тарифов большим количеством заказов – водителей не хватает на все поездки.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber