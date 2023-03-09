В Новосибирске из-за гололеда 9 марта подскочили цены на такси

В Новосибирске резко выросли цены на такси. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В четверг, 9 марта, в Новосибирске резко похолодало до - 11 градусов, из-за гололеда выросли цены на такси.

К примеру, стоимость 15-минутной поездки из Дзержинского в Заельцовский район в среднем составляет 180 рублей. В связи с погодными условиями цены выросли до 350 – 400 рублей.

Агрегаторы объясняют изменение тарифов большим количеством заказов – водителей не хватает на все поездки.

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