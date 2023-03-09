Ему грозит арест: пьяного пассажира сняли с самолета «Улан-Удэ-Новосибирск»

Пьяного пассажира сняли с самолета «Улан-Удэ-Новосибирск» . Фото: Александр ГЛУЗ

В Бурятии с самолета сняли пьяного авиадебошира. На месте работали сотрудники транспортной полиции.

– На борту самолета «Улан-Удэ-Новосибирск» находился 43-летний житель Алтайского края. Он был пьян. Командир воздушного судна отказал ему в перелете, – сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.

Авиадебошира доставили в дежурную часть. На него там составили протокол за появление в общественных местах в пьяном состоянии.

Сибиряку грозит штраф до 1,5 тысяч рублей или же административный арест до 15 суток. С ним также провели беседу о недопустимости появления в таком состоянии в общественных местах.

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