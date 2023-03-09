В Новосибирской области инвестпроекты на 1,6 миллиарда рублей не дождались реализации

В Новосибирской области остановили инвестиционные проекты. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Новосибирской области за шесть лет на территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) «Линево» прекращены семь из девяти инвестиционных проектов. Об этом сообщает РБК Новосибирск.

Инфраструктура поселка оказалась недостаточно развитой, к тому же организация обладала недостаточным объемом оборотных средств.

В рамках этих проектов на новых предприятиях могло бы появиться почти 500 рабочих мест. Отказались о реализации проектов компании по производству металлов, строительных конструкций, цистерн, пластмассы и обуви, торговле топливом и экологичной добыче полезных ископаемых.

Компании оценили свои перспективы и сами отказались от предоставленных земельных участков. Свои сложности внесла экономическая ситуация после пандемии коронавируса. Предприниматели озаботились сохранением уже существующего бизнеса.

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