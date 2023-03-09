Справедливороссы вновь призывают узаконить ЧВК

Фото: Пресс-служба партии «СРЗП»

Тему встраивания деятельности частных военных компаний (ЧВК) в поле федерального законодательства партия «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - ЗА ПРАВДУ» начала разрабатывать еще в 2018 году. Именно тогда в Государственную думу РФ впервые был внесен соответствующий законопроект, однако новеллу практически сразу отклонили.

С началом СВО, в марте 2022 года, социалисты внесли обновленный законопроект «О частной военной и военно-охранной деятельности» на рассмотрение Правительства РФ. Отзыва пришлось ждать почти год, и он оказался отрицательным.

- Отвечают, что наш законопроект противоречит части 5 статьи 13 Конституции РФ. Статья, между прочим, об организациях, которые угрожают целостности страны и безопасности государства, - прокомментировал позицию Правительства РФ член думской фракции СРЗП Александр Аксёненко.

С такой трактовкой справедливороссы не согласны. Как выразился Аксёненко на своей странице в соцсети, у ЧВК «должна быть твердая правовая почва под ногами, без какого-либо завинчивания гаек, чтобы это не совязывало их по рукам и ногам, но при этом закрывало все бюрократические форточки в решающие моменты, а также блокировало возможность признать их вне закона и вне общества».

Добавим, что, по мнению Правительства РФ, в предложенной к рассмотрению новелле существует и правовая коллизия с действующим запретом, установленным статьей 359 «Наемничество» УК РФ.

Основные новеллы законодательной инициативы справедливороссов предлагают наделить ЧВК правом:

- участвовать в миротворческих операциях по линии международных организаций;

- предоставлять услуги военного консалтинга;

- заниматься пресечением международной террористической деятельности за пределами РФ;

- защищать суверенитет и целостность иностранного государства;

- обучать личный состав вооруженных сил иностранных государств;

- обслуживать боевую технику, строить военные объекты;

- предоставлять услуги охранной деятельности и использоваться в операциях по противодействию наркотрафику, организованной преступности;

- участвовать в мероприятиях по восстановлению общественного и конституционного порядка.

В настоящее время с целью доработки законопроекта ведутся консультации с профессиональным экспертным сообществом.