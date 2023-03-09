Толпа новосибирцев собралась в ТЦ «Аура» ради встречи с певицей Кристиной Орбакайте. Фото: "Рив Гош" // "ВКонтакте".

Толпа новосибирцев собралась в ТЦ «Аура» в Новосибирске, чтобы встретиться с певицей Кристиной Орбакайте. Общение поклонников со звездой прошло в магазине «Рив Гош» в праздничный день, 8 марта.

Певица с удовольствием пообщалась с поклонниками и ответила на их вопросы. К примеру, Орбакайте спросили, как ей удается прекрасно выглядеть при плотном графике работы.

– Я встаю по будильнику. Выспаться невозможно. Есть реанимация – лед, маски, патчи. А еще заставляю спать себя в самолете. Это мое место отдыха, – поделилась звезда.

Длилась встреча около получаса. В конце мероприятия певице подарили букет ирисов, ее любимых цветов.

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