Наркологи и психиатры отказывают в выдаче оружия каждому шестому новосибирцу

Не все желающие в Новосибирской области могут получить разрешение на оружие. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новосибирской области 14,5 % желающих получить оружие не смогли добиться разрешения. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава региона.

В связи с новым законом с прошлого года частные медицинские учреждения больше не могут выдавать разрешения на владение оружием.

Желающий получить огнестрел проходит осмотры у врача-психиатра, психиатра-нарколога, психопатологическое и химико-токсикологическое исследования. Обследования помогают вовремя определить заболевания, при которых человеку не могут выдать оружие.

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