Наркологи и психиатры отказывают в выдаче оружия каждому шестому новосибирцу

Не все желающие в Новосибирской области могут получить разрешение на оружие.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Новосибирской области 14,5 % желающих получить оружие не смогли добиться разрешения. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава региона.
В связи с новым законом с прошлого года частные медицинские учреждения больше не могут выдавать разрешения на владение оружием.
Желающий получить огнестрел проходит осмотры у врача-психиатра, психиатра-нарколога, психопатологическое и химико-токсикологическое исследования. Обследования помогают вовремя определить заболевания, при которых человеку не могут выдать оружие.
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