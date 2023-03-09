В Новосибирске построили бани на берегу реки Обь

В Новосибирске построят бани на берегу Оби.
Фото: Иван МАКЕЕВ
В Новосибирске в Фабричном переулке, 7а на берегу Оби появился новый банный комплекс. Разрешение на его строительство выдали в мэрии города, уточнили в пресс-центре муниципалитета.
Разрешение на использование земли для организации обслуживания зон отдыха, в том числе на пляже, мэрия выдала компании «Олимп» с 7 декабря прошлого года. Кроме того, разрешение было получено и на размещение малых архитектурных форм – элементов благоустройства.
Теперь там расположена академия сибирского отдыха «Ривьера». Банный комплекс планируют открыть в конце января.
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