В Новосибирске «Ниссан» вылетел на тротуар после столкновения с «Тойотой». Фото: МАСС.

В Октябрьском районе Новосибирска столкнулись 2 иномарки. После удара одну из них вынесло на тротуар. На месте аварии работали сотрудники службы МАСС. Произошло ДТП рядом с остановкой «Улица Тургенева».

– Спасатели выяснили, что столкновение было незначительное, люди и техника не пострадали, зажатых нет. В результате аварии автомобиль марки «Nissan Sunny» выехал на пешеходный тротуар, пересёк его и въехал в сугроб, – уточнили в МАСС.

Специалисты обеспечили противопожарную безопасность машин. Также на месте работали медики и полицейские.

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