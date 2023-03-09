В Новосибирске «Ниссан» вылетел на тротуар после столкновения с «Тойотой». Фото: МАСС.
В Октябрьском районе Новосибирска столкнулись 2 иномарки. После удара одну из них вынесло на тротуар. На месте аварии работали сотрудники службы МАСС. Произошло ДТП рядом с остановкой «Улица Тургенева».
– Спасатели выяснили, что столкновение было незначительное, люди и техника не пострадали, зажатых нет. В результате аварии автомобиль марки «Nissan Sunny» выехал на пешеходный тротуар, пересёк его и въехал в сугроб, – уточнили в МАСС.
Специалисты обеспечили противопожарную безопасность машин. Также на месте работали медики и полицейские.
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