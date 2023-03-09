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НовостиОбщество9 марта 2023 1:36

Не грейте чайник заново: новосибирские врачи рассказали, почему кипяченая вода становится ядовитой

Врач из Новосибирска объяснила, можно ли кипятить воду несколько раз
София БЕРЕЗОВСКАЯ
Врач из Новосибирска рассказала, почему нельзя кипятить воду много раз.

Врач из Новосибирска рассказала, почему нельзя кипятить воду много раз.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Врачи часто предупреждают, что в сырой воде из-под крана кроется множество опасностей – ее нужно отфильтровать, чтобы убрать грязные примеси, а затем прокипятить, чтобы убить вредные бактерии. Но кипячение несколько раз, напротив, может вызвать проблемы со здоровьем.

Врач-эндокринолог, диабетолог сети новосибирских клиник Юлия Барухина объяснила, что в воде из-под крана присутствует хлор. А при нагревании температура образует химические реакции. Вещества в воде вступают в реакции и создают вредные соединения. Когда чайник нагревает воду в первый раз, вредных веществ образуется мало.

– Но при повторном кипячении концентрация токсинов увеличится. Например, при взаимодействии хлора с уже преобразованными веществами, образуются диоксины – сильные яды, – уточнила Юлия Барухина.

При этом чем больше выйдет пара, тем меньше воды и больше вредных веществ останется в жидкости. Поэтому врачи не рекомендуют пить воду, прокипяченную несколько раз.

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