Не грейте чайник заново: новосибирские врачи рассказали, почему кипяченая вода становится ядовитой

Врач из Новосибирска рассказала, почему нельзя кипятить воду много раз. Фото: Олег ЗОЛОТО

Врачи часто предупреждают, что в сырой воде из-под крана кроется множество опасностей – ее нужно отфильтровать, чтобы убрать грязные примеси, а затем прокипятить, чтобы убить вредные бактерии. Но кипячение несколько раз, напротив, может вызвать проблемы со здоровьем.

Врач-эндокринолог, диабетолог сети новосибирских клиник Юлия Барухина объяснила, что в воде из-под крана присутствует хлор. А при нагревании температура образует химические реакции. Вещества в воде вступают в реакции и создают вредные соединения. Когда чайник нагревает воду в первый раз, вредных веществ образуется мало.

– Но при повторном кипячении концентрация токсинов увеличится. Например, при взаимодействии хлора с уже преобразованными веществами, образуются диоксины – сильные яды, – уточнила Юлия Барухина.

При этом чем больше выйдет пара, тем меньше воды и больше вредных веществ останется в жидкости. Поэтому врачи не рекомендуют пить воду, прокипяченную несколько раз.

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