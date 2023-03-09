Массовые аварии и пробки в 7 баллов сковали Новосибирск холодным утром 9 марта. Фото: Иван МАКЕЕВ

Морозным утром 9 марта на дорогах Новосибирска произошли массовые аварии. А уровень пробок, по данным «2ГИС», достиг 7 баллов. Рассказываем, по каким улицам сегодня не проехать.

Затруднено движение по улицам Широкой, тут авария, Станционной, проезду Энергетиков. А также по Котовского, Станиславского и Ватутина. Пробки на улицах Сибиряков-Гвардейцев из-за ДТП, Немировича-Данченко, Титова, Троллейной. ДТП и затор на Октябрьском мосту.

На правом берегу заторы на Большевистской, улицах Восход, Никитина, Кирова. Авария и затор на проспекте Дзержинского. ДТП и пробка на Гусинобродском шоссе.

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