Массовые аварии и пробки в 7 баллов сковали Новосибирск холодным утром 9 марта.
Фото: Иван МАКЕЕВ
Морозным утром 9 марта на дорогах Новосибирска произошли массовые аварии. А уровень пробок, по данным «2ГИС», достиг 7 баллов. Рассказываем, по каким улицам сегодня не проехать.
Затруднено движение по улицам Широкой, тут авария, Станционной, проезду Энергетиков. А также по Котовского, Станиславского и Ватутина. Пробки на улицах Сибиряков-Гвардейцев из-за ДТП, Немировича-Данченко, Титова, Троллейной. ДТП и затор на Октябрьском мосту.
На правом берегу заторы на Большевистской, улицах Восход, Никитина, Кирова. Авария и затор на проспекте Дзержинского. ДТП и пробка на Гусинобродском шоссе.
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