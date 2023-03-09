В Новосибирске неизвестный украл мобильник у женщины в баре. Фото: ГУ МВД НСО.

В Новосибирске разыскивают подозреваемого в краже мобильника из бара на улице Петухова. Момент преступления попал на видео.

– В полиции установили, что 23 февраля мужчина, который находился в баре на Петухова, похитил мобильный телефон 45-летней женщины, – говорится в сообщении ГУ МВД по Новосибирской области.

На видео, опубликованном в МВД, видно, что телефон лежал на барной стойке. Похититель спокойной взял его и засунул в карман.

В МВД попросили всех, кому что-то известно о подозреваемом, позвонить по номеру: 8-983-306-05-75.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер